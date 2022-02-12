العثور على الفيروس القاتل في أدمغة المتعافين من حمى إيبولا

2022/02/12 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء معهد بحوث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي، أنه بعد انتهاء علاج المصابين بحمى إيبولا، يمكن أن يبقى الفيروس القاتل في أدمغتهم وأجزاء أخرى من الجسم خلال فترة طويلة.وتشير الدراسات التي أجريت على القردة أظهرت أن الفيروس يبقى نشطا.ويشير الباحثون، إلى أن قدرة فيروس إيبولا على التسبب في تكرار الالتهابات […]

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