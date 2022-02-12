القبض على 27 متهما بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/02/12 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم السبت، إلقاء القبض على 27 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “دوريات قسم شرطة النجدة القت القبض على (27) شخصا بين متهمين ومخالفين حسب مواد قانونية مختلفة”.وأضافت انه “تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ […]

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