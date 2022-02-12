الاطاحة بعصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في كركوك

2022/02/12 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، إلقاء القبض على عصابة مكونة من اربعة اشخاص تختص بسرقة الدراجات النارية في منطقة رحيم اوه.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد تسجيل عدد من الشكاوي الخاصة بسرقة الدراجات النارية في منطقة رحيم اوه، شرعت مفارز شعبة مكافحة الأجرام بنصب عده كمائن”.[…]

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