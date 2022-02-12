مجلس ميانمار العسكري يفرج عن 800 سجين

2022/02/12 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري في بورما السبت أنّه سيُطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتّحاد.

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