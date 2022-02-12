غوارديولا: فارق النقاط مع ليفربول ليس كافيا وعلينا القتال

2022/02/12 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه يحتاج إلى 95 أو 96 نقطة للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا، مشيرا إلى أن الفارق الذي يفصله في الصدارة عن ليفربول أقرب مطارديه ليس كافيا لضمان الفوز باللقب.وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي المهدد بالهبوط في الدوري يوم السبت: “يتعين […]

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