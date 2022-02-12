2022/02/12 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت وسائل اعلام يابانية بمصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر حريق اندلع ليلة السبت في مصنع للحلوى بمدينة موراكامي التابعة لمحافظة نيغاتا.

وأضافت القناة أن رجال الإطفاء يواصلون العمل في مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت الشرطة وخدمات الإنقاذ أن اثنين على الأقل من العاملين في المصنع في عداد المفقودين بين حوالي 30 شخصا كانوا يعملون وقت نشوب الحريق.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين بحريق بمصنع حلوى في اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين بحريق بمصنع حلوى في اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).