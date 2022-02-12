الاتحاد معلقا على مبادرة الاطار: منسجمة مع حل الأزمة السياسية

2022/02/12 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رحب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، بخطوة اطلاق الاطار التنسيقي مبادرة انهاء الانسداد السياسي، مبينا ان المبادرة تعطي ملامح لانهاء فوضى الاعتداء على الدستور.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مبادرة الاطار التنسيقي متناغمة مع رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني بانهاء الانسداد السياسي وفتح ابواب الحوار للجميع”.واضاف السورجي، ان “محاولة بعض […]

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