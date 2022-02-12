"الحرب المرتقبة" ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات

2022/02/12 | 08:47 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير اقتصادية اليوم السبت أن أسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات بسبب تصاعد التوتر مع توقعات بغزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وتعتبر روسيا واحدة من كبار منتجي الطاقة في العالم، ومن شأن أي عمل عسكري تقدم عليه أن يعزز المخاوف من تراجع إمدادات النفط في أسواق العالم.

ووفقاً للتقارير الاقتصادية فقد ارتفع سعر خام برنت إلى 94.44 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما ارتفع خام غرب تكساس إلى 93.10 دولار للبرميل.

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