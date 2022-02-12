روسيا: مؤتمر ميونيخ تحول إلى ناد يتبنى وجهة نظر واحدة فقط

2022/02/12 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوفن اليوم السبت، مؤتمر ميونيخ بالنادي الذي يتبنى وجهة نظر واحدة.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، إن “مؤتمر ميونيخ لا يزال مطلوبا من قبل كثيرين، ولكنه بسبب فقدان الموضوعية أخذ يتحول لنادي وجهة نظر واحدة”.وأضاف “لا أعتقد أن مؤتمر ميونيخ كمنبر للنقاش يفقد أهميته، لا فهو […]

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