القبض على 27 متهما بقضايا مختلفة في كربلاء المقدسة

2022/02/12 | 08:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 27 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إن “القت دوريات قسم شرطة النجدة القبض على (27) شخص بين متهمين ومخالفين حسب مواد قانونية مختلفة”.وأضافت انه “تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهم وفق […]

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