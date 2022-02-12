مصر.. علاقة طالبة بمدرس خصوصي عمرة 56 عاما انتهت بإلقاء رضيع بالقمامة تثير تفاعلا

2022/02/12 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تقارير عن علاقة طالبة تبلغ من العمر 22 عاما مع مدرس خصوصي يبلغ من العمر 56 عاما والتي أدت لكشف عن رضيع ملقى في القمامة تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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