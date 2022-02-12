القانون: الحوارات بين الاطار والتيار لا تزال تراوح مكانها

2022/02/12 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، السبت، عدم وجود توافق بين الكتل الكبيرة على تشكيل الحكومة والمضي بالاستحقاقات الدستورية.وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لا زالت تراوح مكانها”، عازيا الأمر إلى “ما أسماه تعليق التيار الصدري مفاوضاته مع القوى السياسية”، مبينا أنه “لا […]

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