شهد يراهن على مهند عبد الرحيم من جديد

2022/02/12 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد، الاستعانة بالمهاجم مهند عبد الرحيم من جديد لقيادة هجوم اسود الرافدين.وقال مصدر مقرب من المدرب لـ”ايرث نيوز”، إن “عبد الغني شهد قرر الاستعانة بمهاجم نفط الوسط مهند عبد الرحيم لقيادة هجوم المنتخب الوطني في مباراتي الإمارات وسوريا بتصفيات كأس العالم”.وأضاف أن “شهد يرى في […]

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