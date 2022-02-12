الرئيس الامريكي يدعو مواطني بلده في اوكرانيا للمغادرة فورا

2022/02/12 | 09:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا الرئيس الأميركي جو بايدن المواطنين الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا على الفور، محذرا من صراع كبير محتمل مع روسيا.وقال بايدن في مقابلة مع شبكة إن بي سي "على المواطنين الأميركيين المغادرة الآن".وأضاف "نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم.إنه وضع مختلف للغاية، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".وحذر الرئيس الأميركي من أن القوات الأميركية لن تتمكن من إجلاء رعاياها الفارين من الأراضي الأوكرانية في حال بدأت روسيا بالاجتياح.وقال بايدن إن الأمر سيكون بمثابة "حرب عالمية عندما يبدأ الأميركيون والروس بإطلاق النار على بعضهم.نحن في عالم يختلف كثيرا" عما كان عليه سابقا.وكانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت مواطنيها "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وكوفيد-19.وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة.وتنفي روسيا باستمرار نيتها غزو اوكرانيا ..مطالبة الغرب بالكف عن التصعيد غير المبرر./انتهى3

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