الكشف عن عملية واسعة ضد المخابرات الايرانية في تركيا

2022/02/12 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل اعلام تركية، اليوم السبت، بأن جهاز المخابرات وقوات الأمن التركية، أوقفا 14 شخصا للاشتباه بتعاونهم مع المخابرات الإيرانية لتنفيذ خطط لاختطاف معارضين إيرانيين موجودين في تركيا.ونقلت “الأناضول”، عن مصادر أمنية، قولها أن “إحسان صاغلام، صاحب شركة الدفاع باي صاغلام/By Sağlam، والمواطن الإيراني الذي يعمل لديه، مرتضى سلطان سنجاري، كانا يسعيان […]

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