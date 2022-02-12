آلاف المتقدمين للامتحانات الخارجية يتوجهون لأداء ’التمهيدية’ صباح اليوم

2022/02/12 | 09:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، السبت، انطلاق الامتحان التمهيدي للطلبة الخارجيين.

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وقالَ المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (12 شباط 2022)، إنَّ "آلاف المتقدمين للامتحانات الخارجية من التعليم العام والمهني بجميع فروعه للمراحل المنتهية الثلاث السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي، توجهوا اليوم السبت لأداء الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي".

وأضاف أنَّ "الوزارة كانت قد أعدت خطة استباقية لإنجاح سير الامتحانات، إذ وجهت أقسام الامتحانات بمديريات التربية كافة لإتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا داخل القاعات الامتحانية حفاظاً على سلامة المتقدمين، والتي ستتم داخل مراكز المدن حصراً للسيطرة على العملية الامتحانية".

وبين السعدون أنَّ "جميع أسئلة المواد المنهجية، أعدت لتتلاءم مع المستويات العلمية للمتقدمين كافة"، منوهاً بأنَّ "تحديد إجراء الامتحانات بهذا التوقيت، تم باعتماد خطة، لكون المدارس غير مستغلة من الطلبة لتزامنها مع موعد العطلة الربيعية لنصف السنة لنظرائهم النظاميين".

ودعا المتقدمين إلى "عدم تأجيل الامتحانات واستغلال الفرصة جيداً، كون جائحة كورونا أثرت في مواعيد إجراء الامتحانات للعامين الماضيين وبعضها تم تأجيله انذاك".

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