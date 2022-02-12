القدو يحذر من “مخطط خطير” لتشويه صورة الحشد الشعبي

2022/02/12 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..اتهم النائب عن محافظة نينوى وعد القدو ، السبت ، جهات سياسية داخلية وخارجية بتشويه سمعة اللواءين 30 و 50 في الحشد الشعبي، محذرا من وجود مخطط خطير تقوده بعض الجهات من اجل تلفيق اتهامات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جهات سياسية عراقية تتحكم بمواقع التواصل […]

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