وسط تشكيك اوروبي.. بايدن يحدد موعد الغزو الروسي على أوكرانيا

2022/02/12 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الـ16 من الشهر الجاري موعداً لغزو روسيا لأوكرانيا، فيما شكك الاوروبيون بهذا الموعد.وذكرت صحيفة “بوليتيكو”، إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد غزو روسيا لأوكرانيا في 16 فبراير الجاري”.ووفقا للصحيفة، فقد “اختلف الأوروبيون مع بايدن، […]

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بايدن يحدد موعد الغزو الروسي على أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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