صحيفة: طالبان تحتجز 7 أجانب بينهم مواطن أميركي

2022/02/12 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتجز حركة طالبان 7 أجانب على الأقل في كابل بينهم مواطن أميركي منذ ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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