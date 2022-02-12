خبيرة: اقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف الاعمال خرق دستوري جديد

2022/02/12 | 09:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الحالية وبصفتها تصريف اعمال لا يحق لها ارسال اي مسودة و مشروع قانون الى مجلس النواب.

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