2022/02/12 | 09:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر تحالف الفتح، اليوم السبت، بيانا بذكر انتصار الثورة الاسلامية في ايران.وقال التحالف في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، إنه “في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية نستعيد ايام الحرية والشهداء ولهيب الشارع وتفجر الوعي الرسالي وهو يتدفق اسلاما على الارض وروحا حسينية تتحرك بالثورة وخمينيا حكيما يقود الثورة من المنفى ويتزعم الملايين […]

ظهرت المقالة تحالف الفتح يصدر بياناً بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يصدر بياناً بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يصدر بياناً بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).