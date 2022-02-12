اليوم.. الاتحاد يعقد اجتماعا لمناقشة نتائج اجتماع البارزاني والطالباني

2022/02/12 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… كشف مصدر سياسي، السبت، عن عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم في السليمانية اجتماعا لمناقشة نتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيس الاتحاد بافل طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.وقال المصدر في حديث لـ/المعلومة/، إن أهم ماسيبحثه المكتب السياسي في اجتماع اليوم هو نتائج الاجتماع الأخير الذي تم عقده بين الرئيس المشترك […]

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