لماذا ترحمت على سيد القمني ؟ - العفيفي فيصل

2022/02/12 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#العفيفي_فيصل شأني كشأن آلاف بل ملايين الشباب المسلم المهتم بدينه عقيدة وفكرا، نشأت على استماع وقراءة أعمال محمد الغزالي ومصطفى محمود والقرضاوي ومحمد عمارة ...الخ، إضافة إلى أحاديث الشيوخ عبر القنوات الفضائية والمساجد ومختلف المنابر، وكنت اسمع بوجود شياطين في جسد بشر من بني جلدتنا يعيشون بيننا، ويتكلمون بلساننا، هدفهم الحرب على الإسلام والطعن في مقدساته، أصحاب شبهات استشراقية يريدون بها إخراج الشباب المسلم من د ......





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