2022/02/12 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي يُعد سيد القمني واحد من أكثر المصرين إثارة للجدل بأرائه التصادمية الجريئة مع رجال الدين المسلمين وحركات الإسلام السياسي من جهة،واحتسابه ضمن التيار العقلاني والتنويري، مثل فرج فوده من جهة أخرى..يتأرجح الموقف منه..



علاوة على ان معظم أعماله تناولت مرحلة حساسة من التاريخ الإسلامي، فالبعض اعتبره باحثاً بالتاريخ الإسلامي من وجهة نظر ماركسية، في حين أنه يعتبر نفسه من أتباع فكر المعتزلة.



وبحسب ما ذكره الأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحل سيد القمني.. المناهض للفكر ألمتأسلم - فهد المضحكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحل سيد القمني.. المناهض للفكر ألمتأسلم - فهد المضحكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).