نائب ينتقد

2022/02/12 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد النائب عن البصرة عدنان الجابري، اليوم السبت،، الروتين الذي وصفه بالقاتل الذي يرافق المشاريع النفطية في المحافظة، فيما شدد إلى ضرورة إيجاد حلول له.

وقال الجابري في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الإجراءات المتبعة في إحالة تلك المشاريع تخضع للروتين القاتل مما يتسبب بتعطيلها وانهاء السنة المالية دون اكتمال إجراءات الإحالة وهنا ينتهي كل العمل الذي قامت به الوحدات الإدارية طيلة فترة انجاز المعاملة للمشروع".

وأضاف انه "من الضروري ان تجد وزارة النفط وشركة نفط البصرة الحلول الناجعة لهذا الامر واستثمار الأموال بشكل حقيقي لخدمة المناطق".

وأشار الجابري الى انها "لاتحتاج الى الكثير من الأموال، فضلاً عن كون عملية تنفيذ المشاريع بها ليس للمشاريع الكبيرة ومبالغها قليلة ولا تتجاوز منحة كل حقل للمناطق سنويا اكثر من خمسة مليون دولار".

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