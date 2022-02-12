نائب يجمع تواقيع لإلغاء فقرة توزيع الاراضي لمن هم بدرجة وزير: احتاج 12 توقيعاً - عاجل

2022/02/12 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادجمع النائب مصطفى سند، اليوم السبت، عدة تواقيع لإلغاء فقرة توزيع الاراضي لمن هم بدرجة وزير.وقال سند في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم): "احتاج ١٢ توقيع أضافي لغرض ادراج فقرة الغاء توزيع قطع اراضي لوزراء الحكومة ومن هم بدرجة وزير".واضاف ان "الموقعين حالياً هم:شيخ صلاح زيني -ديالىعامر الفائز - البصرةغسان العيداني - البصرةعلي المشكور - البصرةعدنان الجابري - البصرةالشيخ ضرغام المالكي - البصرةمحسن المندلاوي - بغدادحسن الخفاجي - بغدادحسين عرب - بغدادهادي السلامي - النجفحيدر شمخي - النجفباسم خشان - السماوة".

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