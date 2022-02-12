الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بفندق وسط كربلاء

2022/02/12 | 09:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اخمدت فرع الدفاع المدني حريقا اندلع مساء امس بفندق وسط كربلاء.وقالت المديرية في بيان ان فرقها تمكنت مساء يوم الخميس من اخماد حادث حريق اندلع داخل فندق السدن المكون من أربعة طوابق في منطقة العباسية وسط محافظة كربلاء المقدسة.واشارت الى ان فرقها طوقت النيران بالتزامن مع عمليات اخلاء النزلاء واسعاف وانعاش المصابين منهم وبلغ عددهم أربعة مواطنين واتمت فرق الدفاع المدني عمليات الاخماد والاخلاء دون تسجيل خسائر بشرية .وطالبت المديرية بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر./انتهى3

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