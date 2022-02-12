العثور على جثة شاب بالقرب من احد الهياكل في منطقة سيف سعد بكربلاء

2022/02/12 | 09:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / عثرت القوات الامنية في محافظة كربلاء المقدسة على جثة تعود لشاب في مقتبل العمر في احد الابنية قيد الانشاء في منطقة سيف سعد 10 كم شمال مركز المحافظة .وذكر مصدر امني ان المغدور هو ابن لضابط برتبة مقدم في شرطة كربلاء وهو طالب في الصف السادس الاعدادي وعثر على جثته في احدى الابنية قيد الانشاء منتصف الليلة الماضية ./انتهى

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