4 طرق منزلية بسيطة لتسريع التئام تقرحات الفم المؤلمة

2022/02/12 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنجم تقرحات الفم، التي تعد شائعة نسبيا، عن مجموعة من الأسباب المختلفة، وغالبا ما تكون هذه التقرحات مؤلمة جدا ومزعجة لمن يصاب بها.ويمكن أن تظهر التقرحات على الشفتين واللثة لأسباب مثل نقص الفيتامينات إلى إصابات في الأنسجة، ما يجعل تناول الطعام والتحدث أمرا صعبا.ورغم أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) […]

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