آلاف الطلبة الخارجيين يؤدون الامتحانات التمهيدية

2022/02/12 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توجه، اليوم السبت، آلاف المتقدمين الخارجيين لأداء الامتحان التمهيدي للعام الدراسي الحالي، والتي تتم داخل مراكز المدن حصراً.وقالَ المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “آلاف المتقدمين للامتحانات الخارجية من التعليم العام والمهني بجميع فروعه للمراحل المنتهية الثلاث السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي، توجهوا اليوم […]

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