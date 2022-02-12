الصحة العالمية تحذر من “عامل” يفاقم حالات الإصابة بكورونا

2022/02/12 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت الخبيرة العالمية ماريا نيرا، مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية، من تلوث الهواء، مشيرة الى انه يفاقم تفشي فيروس كورونا.وقالت نيرا، إن “هناك إجماعا على أن تلوث الهواء يتسبب في مشكلة صحية عامة كبيرة”، موضحة أن “تسعة من كل 10 أشخاص حول العالم، لا سيما أولئك الذين […]

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