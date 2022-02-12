2022/02/12 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان.

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن افتتاح هذه السفارة الجديدة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ خلال زيارته السبت لدولة أخرى في المنطقة هي فيجي، وفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية، وذلك بعد بضعة أشهر من تظاهرات مناهضة للصين شهدتها هونيارا عاصمة جزر سليمان.

وكانت السفارة الأميركية في هونيارا أغلقت أبوابها العام 1993 وأبقت على قنصلية تعتمد على السفارة الأميركية في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

وسيشارك بلينكن من مدينة نادي الفيجية، في اجتماع عبر الفيديو مع قادة 18 دولة جزرية في المحيط الهادئ، لتعزيز علاقات بلاده الدبلوماسية معها في مواجهة ضغوط الصين.

وتبذل بكين وفقا لمسؤولين أميركيين، جهدا خاصا لتعزيز نفوذها في عدد من الدول الجزرية في المنطقة.

وأعلنت الصين في كانون الأول أنها سترسل مُدرّبي شرطة ومعدات لمكافحة الشغب إلى جزر سليمان، في وقت بدأت قوات حفظ السلام الأجنبية مغادرة الأرخبيل بعد انتهاء الاحتجاجات الدموية.

واندلعت أعمال شغب في تشرين الثاني في هذا البلد البالغ عدد سكانه 800 ألف نسمة، وحاول متظاهرون دخول البرلمان ثم شاركوا في أعمال تخريب استمرت ثلاثة أيام، وأحرقوا جزءا كبيرا من الحي الصيني في هونيارا.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في جزر سليمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في جزر سليمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).