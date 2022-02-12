الفتح مهنئا بذكرى انتصارها: روح الثورة الاسلامية تشكلت في العراق

2022/02/12 | 09:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هنأ تحالف الفتح، السبت، بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، مشيرا الى أن الثورة احدثت التحول السياسي والاجتماعي والفكري الكبير في وعي الشعوب العربية والاسلامية خصوصا وعي العراقيين بالثورة سيما وان روح الثورة تشكلت في العراق.وقال التحالف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية نستعيد ايام الحرية والشهداء […]

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