اندلاع حريق في “بازار” طهران ولا معلومات عن اصابات

2022/02/12 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلفزيون الإيراني: اندلاع حريق في طهران ولا معلومات عن اصابات يتبع..

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