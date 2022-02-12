عشرات المجرمين طلقاء.. توجيه سؤال نيابي للكاظمي بشأن احداث ميسان

2022/02/12 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن عضو مجلس النواب جاسم العلوي، السبت، عن توجيه سؤال نيابي الى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بشأن الاحداث التي شهدتها محافظة ميسان، فيما أكد أن عشرات المجرمين في المحافظة طلقاء.وقال العلوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة ليست بحاجة إلى التهدئة فحسب وإنما إلى قوة عسكرية تأخذ الأمور بجد، خصوصاً […]

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