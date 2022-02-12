البدء باجلاء الدبلوماسيين والمسؤولين الروس من أوكرانيا

2022/02/12 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن بدء مغادرة دبلوماسيين وموظفين قنصليين روس من أوكرانيا.وقال المصدر، “وفقا لبيانات المواطنين الأوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الصعوبات التي واجهتها عند تحديد موعد في القنصليات والسفارة”.واضاف المصدر، “على خلفية الإخلاء الذي […]

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