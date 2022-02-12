دميانة نصار.. قصة مزارعة مصرية صارت بطلة لفيلم عالمي

2022/02/12 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على بطلة الفيلم المصري المثير للجدل "ريش" والتي لا تجيد القراءة والكتابة ولم يسبق لها التمثيل.

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