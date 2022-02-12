ليس قوة جيشها.. هذا العامل قد يحمي أوكرانيا ويحبط أي غزو روسي ضدها

2022/02/12 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا يرى خبراء أن الجيش الروسي إذا قرر شن هجوم في وقت قريب جدًا على أوكرانيا سيكون عليه مواجهة ظروف بيئية موحلة ورطبة، ووفقًا للخبراء، قد يكون الشتاء المعتدل في أوكرانيا والسهول والمستنقعات التي تشكل تضاريسها عاملًا مفيدًا للبلاد.تقرير مراسلة CNN، ميليسا بيل.

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