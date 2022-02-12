تأكيد حكومي جديد: الاتفاقية الصينية دخلت حيز التنفيذ

2022/02/12 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، أن موازنة عام 2022 ستكون انطلاقة لثورة عمرانيَّة شاملة من خلال توجهها لإعادة العمل بآلاف المشاريع المتلكئة، فيما أكدت أن الاتفاقية العراقية- الصينية دخلت حيز التنفيذ بمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي ومن ثم توقيع 15 عقداً لإنشاء 1000 مدرسة.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد […]

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