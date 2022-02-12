ثيو هيرنانديز يوقّع على عقد طويل الأمد مع ميلان

2022/02/12 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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وقّع الظهير الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز على عقد جديد طويل الأمد مع فريق ميلان يستمر حتى نهاية موسم 20252026، وذلك بعد أن أظهر الروسونيري تمسكه الكبير بواحد من أبرز لاعبيه في آخر موسمين، وفقاً لبيان صادر عن النادي الايطالي.

وجاء في بيان النادي الإيطالي: "يسر ميلان أن يعلن عن تجديد ثيو هيرنانديز لعقده مع النادي حتى 30 حزيران 2026".

وأسهم ثيو هيرنانديز في 37 هدفاً في جميع المسابقات، حيث سجل 19 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة وهو رقم لا يتفوق عليه به سوى زلاتان إبراهيموفيتش الذي شارك في 45 هدفاً.

أظهر النجم الفرنسي نضجاً كبيراً مع فريق الروسونيري منذ انضمامه من ريال مدريد في تموز 2019، واكتسب سمعة باعتباره أحد أفضل الأظهرة الهجومية في كرة القدم الأوروبية.

تم ربط هيرنانديز بأندية مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان، لكن المدافع قرر أن ينهي الجدال ويمدد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في تموز 2024 لفترة أطول.

شارك هيرنانديز في 105 مباراة مع ميلان في جميع البطولات منذ قدومه في أيلول 2019، مما جعله في نفس المستوى مع فرانك كيسي من حيث أكثر اللاعبين الأكثر ظهوراً بالقميص الأحمر والأسود في تلك الفترة.

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