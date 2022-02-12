المان سيتي يحلق بعيدا بصدارة الدوري الانكليزي الممتاز

2022/02/12 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / باختتام الجولة 24 من الدوري الانكليزي الممتاز ..لازال مانشستر سيتي يحلق وحيدا في الصدارة ويبتعد عن اقرب منافسيه بـ 9 نقاط.واختتمت منافسات الجولة مساء الخميس بمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي انتهت بفوز 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد" .وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاءين، وتسجيل 57 هدفاً وتلقي 14.بينما وصل ليفربول إلى النقطة 51 احتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاءين وتسجيل 60 هدفاً وتليقي 19 فقط.وتواجد تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 3 لقاءات وتسجيل 48 هدفاً وتلقي 18 حتى الان.فيما احتل وست هام التواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 8 وتسجيل 42 هدفاً وتلقي 31.وارتقى ارسنال الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 7 وتسجيل 34 هدفاً وتلقي 25.وجاء خامسا في جدول الترتيب نادي مانشستر يونايتد برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلهم وتسجيل 37 هدفاً وتلقي 27.و تواجد ليستر سيتي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 9 لقاءات وتسجيل 34 هدفاً وتلقي 39./انتهى3

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