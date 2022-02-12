ذي قار تستقبل 18 وفداً سياحيا أجنبياً خلال 3 أيام

2022/02/12 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..أعلنت مفتشية واثار ذي قار، السبت، تسجيل دخول اكثر من 18 وفدا سياحيا اجنبيا من منختلف دول العالم خلال الثلاثة أيام الماضية.وذكر مدير المفتشية عامر عبدالرزاق لـ/المعلومة/، ان “ذي قار سجلت حدثا تاريخيا يحصل لاول مرة في المحافظة تمثل بدخول 18 وفدا سياحيا أجنبيا في ثلاثة أيام فقط من دول (أمريكا، […]

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