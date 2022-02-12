بيسكوف: مؤتمر ميونيخ يتحول إلى ناد لرأي واحد فقط

2022/02/12 | 10:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوفن اليوم السبت، مؤتمر ميونيخ بالنادي يتبنى وجهة نظر واحدة.قال بيسكوف، إن “مؤتمر ميونيخ لا يزال مطلوبا من قبل كثيرين، ولكنه بسبب فقدان الموضوعية أخذ يتحول لنادي وجهة نظر واحدة”.وأضاف “لا أعتقد أن مؤتمر ميونيخ كمنبر للنقاش يفقد أهميته.لا فهو لا يزال مثيرا للاهتمام ومطلوبا […]

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