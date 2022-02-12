2022/02/12 | 10:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، اعتقال المسؤول عن تنفيذ عمليات اغتيالات وخطف في ميسان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 شباط 2022)، أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسووًل عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان".

وأضافت أنه "مطلوب إلى القضاء العراقي وفق المادة 4 ارهاب".

فيما أشارت إلى أن "عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة خاصة تعتقل المسؤول عن تنفيذ اغتيالات وخطف و ’إرهاب’ المواطنين في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة خاصة تعتقل المسؤول عن تنفيذ اغتيالات وخطف و ’إرهاب’ المواطنين في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).