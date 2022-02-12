2022/02/12 | 10:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… تعترض مشروع (كفل – شنافية) الإروائي الستراتيجي الخاص باستصلاح 240 ألف دونم ضمن ثلاث محافظات، عراقيلَ عدة تسببت بتأخير إنجازه لأعوام طويلة.
وقال مدير إعلام دائرة الموارد المائية بمحافظة النجف، أشرف الحسيني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أهم تلك العراقيل، أنه يمر بأراضٍ زراعية يجب تجميدها بموجب قانون الاستصلاح 138 لسنة 1971 أثناء […]
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وقال مدير إعلام دائرة الموارد المائية بمحافظة النجف، أشرف الحسيني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أهم تلك العراقيل، أنه يمر بأراضٍ زراعية يجب تجميدها بموجب قانون الاستصلاح 138 لسنة 1971 أثناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: عراقيل تواجه إتمام مشروع (كفل – شنافية) الإروائي الستراتيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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