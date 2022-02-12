2022/02/12 | 10:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعترض مشروع (كفل – شنافية) الإروائي الستراتيجي الخاص باستصلاح 240 ألف دونم ضمن ثلاث محافظات، عراقيلَ عدة تسببت بتأخير إنجازه لأعوام طويلة.وقال مدير إعلام دائرة الموارد المائية بمحافظة النجف، أشرف الحسيني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أهم تلك العراقيل، أنه يمر بأراضٍ زراعية يجب تجميدها بموجب قانون الاستصلاح 138 لسنة 1971 أثناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: عراقيل تواجه إتمام مشروع (كفل – شنافية) الإروائي الستراتيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: عراقيل تواجه إتمام مشروع (كفل – شنافية) الإروائي الستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).