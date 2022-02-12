قيادي كردي: الصراع على رئاسة الجمهورية وصل مرحلة كسر العظم

2022/02/12 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد القيادي في الحركة الإسلامية الكردستانية دارا محمد أمين، السبت، أن الصراع بين الوطني والديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية الذي وصل إلى مرحلة كسر العظم.وقال امين في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوضع الحالي في العراق يعاني مشكلات كبيرة من أهمها التمسك بالسلطة والخلط بين الوسيلة والغاية”.وأضاف، ان “الاستحواذ على المناصب […]

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