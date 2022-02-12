2022/02/12 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المؤمل أن يصل مدرب المنتخب الوطني بكرة اليد و “بطل إنجاز” كأس آسيا شريف مؤمن إلى بغداد قريباً.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لـ”ايرث نيوز”، إن “مدرب المنتخب الوطني شريف مؤمن سيصل إلى العاصمة بغداد في الخامس عشر من شهر شباط الحالي”.وأوضح أن “زيارة المدرب ستتضمن مشاهدة مباريات […]

ظهرت المقالة “بطل إنجاز اليد” يصل بغداد قريباً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بطل إنجاز اليد” يصل بغداد قريباً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بطل إنجاز اليد” يصل بغداد قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).