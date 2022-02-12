الاطاحة بالمسؤول عن العديد من جرائم الاغتيال والخطف بميسان

2022/02/12 | 10:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارهاب المواطنين.

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