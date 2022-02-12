بعدما شرّحوا جثته.. ما سبب الوفاة الغامضة للكوميدي بوب ساغيت؟

2022/02/12 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مراجعة الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لدىCNN وجراح الأعصاب، تقرير تشريح جثة الممثل والكوميدي بوب ساغيت، الذي لعب دور البطولة في مسلسل “Full House”، وقال إن التّقرير يكشف آثار لضربة قوية على الرأس، على ما يبدو.

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