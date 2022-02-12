القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيال والخطف والارهاب في ميسان

2022/02/12 | 10:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت القوات الامنية في محافظة ميسان، اليوم السبت، القبض على الشخص المسؤول عن عمليات الاغتيال والخطف والارهابي في المحافظة.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن “قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات تلقي القبض على المجرم […]

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